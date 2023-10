Ausflug des Kirchenchors Dürbheim

Eine höchst unterhaltsame und lehrreiche Führung durch die Ausstellung mechanischer Musikinstrumente im Elztalmuseum in Waldkirch war sicher der absolute Höhepunkt des Ausfluges, den der Kirchenchor Dürbheim am 30. September unternahm. In Breisach konnten die Sängerinnen und Sänger anschließend bei einer Hafenrundfahrt das herrliche Spätsommerwetter genießen, nachdem sie bei einem Bummel durch die Stadt auch die Möglichkeit hatten, das St. Stephansmünster zu besichtigen. Zum Abschluss der wieder hervorragend von Florian Kühner-Feldes organisierten Reise kehrte die Reisegruppe in Hochemmingen im „Adler“ ein.

