Ausflug des Kirchenchors Aixheim

Der Kirchenchor unternahm nach vier Jahren wieder einen Ausflug. Durch die Corona-Verordnung und die zweijährigen Zeitabschnitte der vergangenen Ausflüge hat sich dieser Zeitraum ergeben. Frühmorgens trafen sich die Chormitglieder mit Partnern Familien und Kindern zur Abfahrt. Die Fahrt führte die Gruppe zunächst nach Freudenstadt auf den wunderbaren Marktplatz, wo der Frühschoppen stattfand. Die Ausfügler konnten sich dabei im Gespräch austauschen.

Danach erfolgte die Weiterfahrt über Kniebis-Schwarzwaldhochstraße zum Ruhestein. Der Nationalpark Schwarzwald stand hier auf dem Programm. Mit einem Kinofilm, Aussichtsturm, Ausstellung über Tiere und Pflanzen, Cafe, sowie kleine Wanderungen, verging die Zeit viel zu schnell. Der Nationalpark mit seiner Vielfalt und Attraktivität konnte erkundet werden. Die Zeit verging all zu schnell. Es lohnt sich, diese Einrichtung wieder zu besuchen. Von hieraus ging die Fahrt vorbei an den Allerheiligen Wasserfällen nach Lauterbach zur Besichtigung der Wallfahrtskirche „Maria Krönung“.

Die Kirche wurde von 1471 bis 1488 als größerer und ausgesprochener Nachfolger der uralten Wallfahrtsstätte errichtet. Sie wird als wahre „spätgotisches Sakralbaukunst“ bezeichnet. Im Gotteshaus sang der Chor ein Marienlied. Nächste Station war nun die Kreisstadt Offenburg: Zeit zur freien Verfügung. Die Möglichkeit Erkundung der Stadt, Stadtbummel, Einkehr, Cafe, Mittagessen und weiteres.

Nach den positiven Eindrücken der Stadt erfolgte die Weiterfahrt im Kinzigtal zur Stadt Gengenbach hier war ein Abstecher geplant. Die Einwohnerzahl dieser Stadt mit drei Ortschaften beträgt über 11.000 Einwohner. Gengenbach ist eine ehemalige Reichsstadt mit Altstadt und wechselvoller Geschichte. Mehrere Museen dokumentieren das. Mit einem Rundgang durch die Stadt konnten wir uns einen Eindruck über die sehr schöne Innenstadt mit historischen Gebäuden wie auch das Rathaus machen. Jedes Jahr wird in der Adventszeit am Rathausgebäude, an den Fenstern der Adventskalender aufgebaut, und mit Programmpunkten begleitet.

Nun erfolgte die Heimfahrt durch das Kinzigtal vorbei an Hausach, Wolfach, Schiltach, Schramberg, Rottweil nach Neufra. Im Gasthaus Rössle in Neufra fand der Ausflug einen gemütlichen Abschluss. Die Ausflugsteilnehmer waren sich einig, einen schönen erlebnisreichen Tag mit vielen Punkten und Sehenswürdigkeiten erlebt zu haben.