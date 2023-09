Ausflug der TV-Damengymnastikgruppe

Der diesjährige Ausflug führte die TV-Damengymnastikgruppe nach Marbach am Neckar. Bei hochsommerlichem Wetter ging es ab Stuttgart mit dem Schiff in die „Schillerstadt“. Bei einer Stadtführung wurde die historische Altstadt, welche als eine der ältesten Landesstädte in Württemberg als Gesamtensemble unter Denkmalschutz steht, erkundet. Fachwerkhäuser, kleine Gässchen und vor allem natürlich Schillers Geburtshaus prägen die Stadt. Einen schönen Ausklang fand der Tag dann im Gasthaus Sonne in Rottweil-Göllsdorf.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.