Ausflug der Initiative Asyl Tuttlingen nach Waldmössingen

Am Sonntag, 27. August, veranstaltete die Initiative Asyl einen Ausflug für die Geflüchteten in Tuttlingen. Ziel war der Erlebnisbauernhof in Waldmössingen mit dem Tiergehege .

Nach der Ankunft gab es zuerst eine kurze Verköstigung. Anschließend spazierten die Teilnehmenden durchs Wildgehege, wo sie Gelegenheit hatten, die Tiere zu beobachten und sie zu füttern, was Kindern und Erwachsenen große Freude bereitete.

Trotz anderer Prognose spielte das Wetter mit und es blieb fast die ganze Zeit trocken. Nach dem Rundgang traf man sich auf dem attraktiven Spielplatz zum Spielen, Toben und Zusammensitzen, bis es Zeit war, zurückzufahren. Die verschiedenen Speisen aus den Herkunftsländern konnten alle beim gemeinsamen Picknick probieren. Zahlreiche Ehrenamtliche begleiteten die Fahrt, so kam es zu interessanten Gesprächen und zum Austausch.