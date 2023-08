Ausbildung für Hauswirtschafterinnen startet neu

Bei der Akademie der Maschinenringe können Interessierte binnen neun Monaten einen qualifizierten Berufsabschluss in Hauswirtschaft erwerben. Die beste Absolventin des Jahrgangs 2023 hat genau diesen Weg gewählt und erreichte die Traumnote 1,24.

Neun Monate haben die zehn Schülerinnen des Lehrgangs „Vorbereitung auf die Externenprüfung zum/zur Hauswirtschafter/in in Teilzeit nach § 45.2 BBIG“ bei der Akademie der Maschinenringe gepaukt, gekocht und organisiert. Am 25. Juli erhielten sie in Bad Grönenbach den Lohn für ihren Fleiß: Die Urkunden als geprüfte Hauswirtschafterinnen. Für Elfi Hägele, die Sprecherin des Lehrgangs, war es ein besonderer Moment. Sie absolvierte die Prüfung als Beste des gesamten Jahrgangs mit 107 Teilnehmerinnen mit der Gesamtnote 1,24. Auch ihre neun Mitschülerinnen schlossen die Ausbildung mit Bravour ab.

Die 48–jährige Elfi Hägele hat den Schritt nach eigenen Worten nicht bereut. Auch wenn sie zu Beginn skeptisch war, das Lernpensum zu bewältigen, entwickelte sie sich sehr schnell zum Fels in der Brandung ihrer Mitschülerinnen. Sie gab ihren Kolleginnen, allesamt Frauen im Alter zwischen 40 und 48 Jahren, Halt und Motivation. „Es wird einem schon etwas abverlangt“, sagt Elfi Hägele, auch mit Blick auf ihren Gatten, der in den neun Monaten nur wenig von ihr gehabt habe.

Mit ihrem Abschluss in der Tasche sucht Elfi Hägele jetzt nach neuen Zielen. Weil sie von ihren Mitschülerinnen so viel positives Feedback erhalten habe, überlege sie gerade, selbst den Weg Richtung Ausbilder einzuschlagen. „Oder ich mache mich eben doch noch selbstständig mit einem Hofcafé“, sagt die Hauswirtschafterin.

Volker Diener, Geschäftsführer des Maschinenring Tuttlingen–Stockach, sieht in der Qualifizierung eine große Chance, die drohenden Lücken beim hauswirtschaftlichen Nachwuchs zu schließen. „Wir würden gern mehr Quereinsteigerinnen beschäftigen“, sagt er, aber ohne passenden Abschluss sei das kaum möglich. Die Qualifizierung ermögliche es den Bewerberinnen hingegen, als Fachkräfte beim Maschinenring einzusteigen.

Der nächste Lehrgang startet wieder am 18. September, die Ausbildung läuft in zehn Online– und drei Praxis–Blöcken bis Juni 2024. Der Lehrgang ist zertifiziert und kann von der Agentur für Arbeit gefördert werden. Die Förderung liegt zwischen 50 und 100 Prozent.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu Fördermöglichkeiten unter https://akademie.maschinenring.de/kurs/hauswirtschaft2023.