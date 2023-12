Ausbilder-Workshop Cluster Zerspanungstechnik mit viel Input

Am 22. November fand nach langer pandemiebedingter Pause endlich wieder ein Ausbilder-Workshop statt. Rund 40 Teilnehmer folgten der Einladung des Clusters zum Treffen in der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen.

In seiner Begrüßung dankte Ingo Hell, 1. Vorsitzender des Clusters Zerspanungstechnik, dem kommissarischen Schulleiter Volker Jauch für die Möglichkeit, die Traditionsveranstaltung in den Räumlichkeiten der Erwin-Teufel-Schule durchführen zu können. „Hier sind wir ganz nah und doch neutral am Thema Ausbildung“, führte er aus.

Volker Jauch startete die Vortragsreihe mit seinem Bericht zur aktuellen Schulsituation. Seit 2018 verzeichnen die Berufsschulen im ganzen Land insgesamt sinkende Schülerzahlen, aber „im Vergleich zur Prognose für das Schuljahr 2023/24 sind wir mit den tatsächlichen Schülerzahlen sehr zufrieden“, resümiert Volker Jauch. Die Erwin-Teufel-Schule suche verstärkt die Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen, biete Informationsveranstaltungen für Lehrer/innen sowie „Speed-Praktika“ für interessierte Schüler/innen an und vermittle sogar Ausbildungsinteressenten an passende Unternehmen.

Wie gewinnen wir Auszubildende, welche Unterstützung können die Unternehmen während der Ausbildung in Anspruch nehmen und welche Möglichkeiten gibt es, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Diese Themen hatten Sylvia Scholz (Vorsitzende der Geschäftsführung) und Michael Gunia (Bereichsleiter Berufsberatung und Arbeitgeber-Service) von der Agentur für Arbeit Schwarzwald-Baar-Heuberg auf Bitte des Clusters Zerspanungstechnik detailliert aufbereitet und lieferten wertvolle Tipps dazu.

Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, stellte in ihrem Lagebericht dar, dass aufgrund der demographischen Entwicklungen erst ab 2030 wieder mit größeren Abschlussklassen zu rechnen sei.

Dass der Cluster Zerspanungstechnik mit der Ausbildungsoffensive und dem Projekt Ausgezeichnete Ausbildung absolut auf dem richtigen Weg sei, stellte Hans-Martin Schurer (Geschäftsführer KMS Kommunikation und Film) in seinem Überblick über das vergangene Jahr dar.

Nach so viel interessantem Input hatten die Teilnehmer beim anschließenden Get-together die Möglichkeit, sich bei Häppchen und Getränken über das Gehörte auszutauschen.