Aula des Gymnasiums wird zum Weihnachtsmarkt

Zu einem Weihnachtsmarkt verwandelte sich die Aula des Gymnasium Spaichingen am Donnerstag, 14. Dezember. Ein Tannenbaum, Lichterketten, und ein großer Stern zauberten in den sonst schlicht-funktionalen Raum weihnachtliche Stimmung. Die Wände säumte eine Vielzahl von Ständen. Der Einladung des Gymnasiums waren so viele Besucherinnen und Besucher gefolgt, dass es zeitweise richtig eng zuging - eben wie auf einem richtigen Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkttypisch war auch das Angebot, das die Schulgemeinschaft auf die Beine gestellt hatte. Bratwurst vom Grill, Flammkuchen aus dem Holzbackofen, selbstgebackene Kekse, Kuchen, Muffins, Waffeln und Zuckerwatte ließen kaum kulinarische Wünsche offen. Dazu gab es Glühwein, Punsch und Kaltgetränke.

Auch wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken war, wurde fündig: Schülerinnen und Schüler boten selbstgemachte Holzarbeiten, Tischsets oder Lichtgläser an. Kunstlehrerin Annegret Eddahbi hatte Christbaumschmuck, Seifenschalen, Kettenanhänger und Engel modelliert, glasiert und gebrannt.

Zudem gab es für die Besucherinnen und Besucher viele Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden: Sie konnten Weihnachtskarten oder ein Tik-Tak-Toe-Spiel basteln, Pralinen füllen, eigene Kekskreationen herstellen, Weihnachtslieder singen, Dosen abwerfen oder an der Fotowand vor einer stimmungsvollen Kaminzimmer-Kulisse Aufnahmen von sich machen.

Für weihnachtlichen Sound sorgten die Musikensembles des Gymnasiums: die Bigband, die Chöre unter der Leitung von Musiklehrerin Miriam Wolff und die Lehrerband.

Der Weihnachtsmarkt des Gymnasiums Spaichingen diente auch einem guten Zweck: Mit dem Großteil der Einnahmen unterstützt die Schule ihre Spendenprojekte in Madagaskar und Ecuador.