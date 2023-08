Auftakt nach Maß in der Bezirksliga

Der SVW hat sich nach sechsjähriger Abstinenz eindrucksvoll in der Bezirksliga zurückgemeldet. Gegen den FC Hardt, letztjähriger Zehnter der Bezirksliga, gelang ein klarer 4:1–Erfolg.

Beiden Mannschaften war aber die Anfangsnervosität anzumerken, und es kam nur schwer ein Spielfluss zustande. Bedanken konnte man sich in der fünften Minute bei Keeper Tobias Schöpf, welcher nach einem Stellungsfehler der SVW–Defensive in höchster Not parierte und somit den frühen Rückstand verhinderte. Drei Minuten später war es Torgarant Noah Viani, der mit einer schönen Einzelleistung zur 1:0 Führung traf.

Mit der Führung im Rücken kam der SVW in den gewohnten Spielrhythmus. Im Minutentakt wurde die spielerische Überlegenheit deutlicher. Tom Schmid (40.), Mauricio Colucci (59.) und nochmals Noah Viani (66.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Das Ehrentor der Hardter fiel durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit.

Der SV Wurmlingen setzt seinen attraktiven Fußball fort. Durch die gestärkte Verteidigung bleiben offensichtlich auch in der Bezirksliga die spielerischen Momente erhalten.