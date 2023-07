Aufnahme und Verabschiedung der Ministranten und Lektoren

Am vergangenen Sonntag wurden im Rahmen des Familiengottesdienstes in der St. Stephanuskirche in Renquishausen sechs Mädchen und Jungen in die Schar der Ministranten aufgenommen. Emma Badstübner, Philipp Ballier, Juliana Mattes, Henning Mattes, Pirmin Meyer und Linda Stehle wurden offiziell willkommen geheißen. Sie erhielten von Pfarrer Gerwin Klose ein T–Shirt und ein Buch mit dem Titel „Ministranten–ABC“.

Pfarrer Klose hat den Familiengottesdienst nicht nur zum Anlass genommen, neue Ministranten aufzunehmen, sondern auch langjährige Ministranten und Lektoren zu ehren und zu verabschieden. Für fünf Jahre treuen Dienst in der St. Stephanuskirche wurden Luisa Müller, Svenja Stehle, Nick Schmalhofer und Fabian Braun geehrt.

Verabschiedet wurden nach neun Jahren Ministranten–Dienst Natalie Schilling, und Marc Huber nach sieben Jahren Dienst in der Kirche. Für sechs Jahre wurden Stefanie Schilling, Fabian Braun und Moritz Müller geehrt und gleichzeitig aus dem Dienst „entlassen“. Die Geehrten und Verabschiedeten erhielten als großen Dank und Anerkennung Essensgutscheine aus der Pizzeria „La Sicila“ und eine Urkunde der Kirchengemeinde St. Stephanus Renquishausen.