Aufgaben in der Handballabteilung wurden besser verteilt

Abteilungsleiter Christian Kohler konnte sein wichtigstes Vorhaben, die Aufgaben der Handballabteilung besser zu verteilen, erfolgreich umsetzen. Die Durchführung von Spieltage, Abteilungsfest, Schrottsammlung und Winterwanderung waren somit einfacher zu organisieren. Das Osterwochenende mit Bewirtung im Vereinsheim und dem Ostereierweitwerfen wurde zum ersten Mal durch Unterstützung aller Abteilungen durchgeführt.

Mit 172 Teilnehmen wurde wieder ein Teilnehmerrekord geknackt.

Die HSG-Baar spielt in der laufenden Saison 2023/2024 mit sechs Aktiven Mannschaften und zwölf Jugendmannschaften. Unsere Herren I sind aktuell ungeschlagener Tabellenführer in der Bezirksliga, während unsere Frauen I in der Landesliga punktgleich mit dem Tabellenzweiten auf einem guten dritten Platz stehen. Die Männer II stehen in der Bezirksklasse auf dem 6. und die Frauen II auf dem ersten Tabellenplatz. Auch diese Saison kann leider keine männliche A und B-Jugend gestellt werden, was eigentlich der Unterbau für die aktiven Mannschaften darstellt. Der Bericht des Schiedsrichterwarts Mark Schöndienst umfasste die Schwierigkeiten des Schiedsrichterwesens. Spätestens zur nächsten Saison werden Interessenten gesucht, die sich für einen Schiedsrichterlehrgang anmelden möchten.

Jugendleiter David Schmidt berichtet von einer funktionierenden gemischten F-Fugend, aber bei den Minis herrschte eine herausfordernde Trainersituation, welche nach der Sommerpause nochmals gelöst werden muss. Besuche von Minispielfesten und „Aktionstag Grundschule Schura“ sorgten für Begeisterung.

Im Anschluss der Berichte übernahm Vereinsvorsitzende Ellen Schweser die Entlastung des Abteilungsausschusses. Bei den Wahlen des Abteilungsrats wurden Stellv. Abteilungsleiter Oskar Döring, Schriftführer Hans-Dieter Kohler und AH-Beauftragter Karl-Heinz Unterseher wieder gewählt. Zum neuen Beisitzer wurde Timo Hohner gewählt. Das Amt des Sportlichen Leiters konnte weiterhin nicht besetzt werden.