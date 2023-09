Auf dem „Rheinamazonas“

Nach der Anreise von Neuhausen ob Eck zum Rheinfall Schaffhausen, haben die Mitglieder der sKERH Tuttlingen des Deutschen Bundeswehrverbands eine Schiffsreise auf dem sogenannten „Rheinamazonas“ gebucht.

Nach dem Einsteigen sorgte der Schiffsführer für eine kräftige Dusche, indem er nah an den, zur Zeit sehr stark wasserführenden, Rheinfall gefahren ist, was aber bei etwa 30 Grad Celsius sehr angenehm war. Dann ging es bei Kaiserwetter auf die 22 Kilometer lange Flussfahrt bis Eglisau. Der Rhein ist dort links und rechts in grüne Hügel eingebettet und das bei herrlich ruhigem und glasklarem Fahrwasser.

Da es auf der Strecke drei Staustufen für Wasserkraftwerke gibt, muss das Schiff, um den Höhenunterschied zu bewältigen, jeweils auf einem Schlitten über eine Rampe gezogen werden. Dieser Vorgang wird aus einem Kontrollraum mit Kameras überwacht. Dazu müssen vorher aus Sicherheitsgründen alle Passagiere aussteigen und können nach der Rampe wieder an Bord gehen. Eine geniale Erfindung, die seit Jahrzehnten sehr gut funktioniert.

Am Kloster Rheinau wurde angelegt, um in einer einstündigen Pause eine Besichtigung der Klosterkirche und der weitläufigen Anlage zu ermöglichen. Dann folgte die Weiterfahrt bis zum Ende der Schiffsreise in Eglisau, wo bereits der Bus wieder bereitstand. Anschließend ging es zum Gasthof Burg Roseneck bei Rielasingen, wo man bei einem gemütlichen Hock und mit guten Essen und Trinken den Tag hat ausklingen lassen. Alle Mitglieder waren von diesem Ausflug vollauf begeistert.