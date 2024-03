ASV Trossingen verkauft Forellen

Der Angelsportverein Trossingen verkauft auch dieses Jahr wieder Forellen. Es gibt sie frisch und geräuchert. Die frische Forelle kostet laut Pressemitteilung sechs Euro pro Stück, die geräucherte 7,50 Euro. Die Forellen werden nur auf Vorbestellung verkauft (bis Sonntag, 24. März) unter der Telefonnummer 07425/325574 oder per Mail an [email protected]. Abholung am Gründonnerstag, 28. März, in Frittlingen am Fischweiher (Tiefental) von 14 bis 17 Uhr und in Trossingen, Brückenstraße 9 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

