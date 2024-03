ASB-Rettungshundestaffel im Kindergarten Auferstungskirche

Am Freitag den 8. März war es soweit und alle Kinder des Ev. Kindergarten Auferstehungskirche freuten sich sehr auf den Besuch der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes im Kindergarten.

In der Halle wurden die Hunde mit Ihren Führerinnen begrüßt. Die beiden Rettungshundeführerinnen erklärten den Kindern, dass man mit allen Hunden, die man draußen trifft sehr vorsichtig Kontakt aufnehmen soll und dabei auf die Körpersprache des Hundes achten muss. So ist es wichtig, den Hund zuerst schnuppern zu lassen. Dreht er sich dann weg, will er keinen Kontakt haben und man sollte ihn in Ruhe lassen. Wendet sich der Hund einem zu und wedelt mit dem Schwanz, freut er sich über den Kontakt und darf gestreichelt werden. Vor Hunden sollte man nie Wegrennen, sondern, auch wenn einem die Situation gefährlich erscheint, immer ruhig stehen bleiben.

Die 3 Rettungshunde, die uns im Kindergarten besucht haben, haben sich sehr freundlich und zugewandt verhalten. Sie haben im Garten nach versteckten Kindern gesucht und sich von allen Kindern, die das wollten, streicheln lassen und sich über die Hundeleckerli gefreut!

DANKE an den ASB für die Hundevorstellung und das tolle Erlebnis!!!