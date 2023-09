Apfelfest im Kindergarten Don Bosco

Bei leicht bewölktem, aber trockenem Spätsommerwetter fand am Samstag, 23. September, im Kindergarten Don Bosco auf Langwiesen ein „Apfelfest“ statt, bei dem sich ‐ wie der Name sagt ‐ alles um den Apfel drehte.

Im Vorfeld waren wir mit den Vorschulkindern bei der Apfelernte, damit wir zum Fest selbst gepressten Apfelsaft kredenzen konnten (ein großes Dankeschön an die Gartenfreunde Aldingen für die Apfelpresse). Die Ernte fand am Ortsrand Trossingen bei Kaiserwetter statt. Wie ein Apfel wächst wurde auch in den jeweiligen Morgenkreisen besprochen.

Am Samstag kamen dann etwa 40 Kinder mitsamt ihren Familien. Zu Beginn sangen alle Kinder ein Apfellied und ein Kreistanz unter Einsatz von grünen, roten und gelben Tüchern schloss sich an. Im Garten fanden dann Spiele statt (endlich konnten die Kinder mal den Papa rennen lassen), außerdem konnte man Geschicklichkeit und Kraft beim Apfelschneiden und Saftpressen unter Beweis stellen. Für die Kinder war es interessant, einmal zu sehen, wie ein Obstsaft hergestellt wird.

Drinnen gab es verschiedene Stationen wie beispielsweise eine Apfelprobierstation (ja, erstaunlich, welch diverse Geschmacksrichtungen von Äpfeln es doch gibt). Jeder konnte probieren und bewerten. Dabei erwies sich die Sorte „Santana“ als Spitzenreiter.

Im Raum daneben durfte jeder seinen eigenen Schoko-Lolli machen und es gab auch verschiedene Spiele und Rätselaufgaben zum Thema.

Der Elternbeirat, für dessen Unterstützung wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken möchten, sorgte für das leibliche Wohl mit Getränken und verschiedenen Apfelgebäcken, welche die Familien zur Verfügung stellten.

Insgesamt war es ein tolles und gelungenes Fest mit viel Zeit für gute Begegnungen und einer Menge Spaß.