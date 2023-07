Annis Schwarzwaldgeheimnis

Escape Room trifft auf die gute alte Schnitzeljagd. 16 Kinder und ihre Eltern und Betreuer machten sich am Samstag, 15. Juli, auf den Weg zum Römerbad nach Hüfingen. Mit zwei Rucksäcken voller Kästchen und Schlösser mit zahlreichen Rätsel und Aufgaben, ging es los.

Auf einer interessanten Wegstrecke mit Einbindung der lokalen Geschichte begleiteten sie Anni durch eine spannende Geschichte, die vor langer Zeit gespielt hat. An der Baarblickhütte machten alle eine Pause mit Grillfeuer, Muffins und Melone. Am Ende wartete eine Belohnung — und zwischendrin viel Spaß und Abenteuer. Bevor alle glücklich und müde wieder den Nachhauseweg antraten, erfrischten sich die Kinder in der Kneippanlage am Parkplatz. Manch einer kühlte bei den heißen Temperaturen, mehr als nur die Füße in dem kalten Wasser.