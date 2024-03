Andreas Federle bleibt erster Vorsitzender des TCH

Am Freitag, den 22.03.2024, hielt der Tennisclub Heuberg (TCH) seine Generalversammlung ab. Andreas Federle wurde als erster Vorsitzender im Amt bestätigt und berichtete den 40 Anwesenden gleichermaßen von Erfolgen und anstehenden Herausforderungen. In seiner Ansprache hob Federle die sportlichen Erfolge hervor, darunter der dritte Platz der ersten Herrenmannschaft in der Oberliga, sowie der Aufstieg der Damen- und U18-Mannschaft.

Besonders stolz sei man auf die erfolgreiche Jugendarbeit, die mit 40 Kindern und Jugendlichen im Trainingsbetrieb, drei AGs in Kooperation mit den Schulen und drei Jugendmannschaften im Sommer. Zentral für den Club ist die Hallensituation: Trotz der Installation einer neuen Lichtanlage bleibt die Halle aufgrund ihres Alters und der gestiegenen Energiekosten ein wirtschaftliches Problem für den Verein. Federle betonte die Notwendigkeit, zukünftig Lösungen für eine nachhaltige Betreibung zu finden. Auch Gemeindevertreter Otto Weber (in Abwesenheit des erkrankten Bürgermeisters Andre Kielack) bezeichnete die Tennishalle als „Teil der Infrastruktur auf dem Heuberg“ und gab zu verstehen, dass dem Gemeinderat diese Problematik bewusst ist. Auch diese Herausforderung wolle man gemeinschaftlich angehen, schließlich sei der TCH ein „Vorbild und Vorreiter, wenn es darum geht, nicht nur Gosheim, sondern ‚Heuberg‘ zu denken“.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Andreas Federle im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter Franz Narr hob die Wichtigkeit von Kontinuität auf dieser Position hervor, die Federle nun bereits seit 2010 bekleidet „und hoffentlich noch ein paar Jahre dranhängt“. Folgende Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls wiedergewählt: Sabine Rössler (Kassier), Jasna Cvetkovic (Jugendwart), Caroline Regele (Sportwart), Christoph Gehring (Technikwart), Rainer Hermle (Hallenwart), Dejan Cvetkovic (Beisitzer). Einige Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt: Karl-Werner Bode für 50 Jahre, Reinhold Walz und Günter Mayer für 40 Jahre sowie Matthias Narr, Lothar Gurt und Konrad Hohl für 25 Jahre.

Leider gab es auch einen traurigen Anlass: Die Totenehrung von Eduard Spreitzer, der 1972 Teil des Gründungsvorstands war. Bis zum Ende war er Teil des TCH, als Ratgeber und Gönner jederzeit präsent. Mit ihm habe man, so Federle, „einen außergewöhnlichen ganz besonderen Menschen verloren.“