Anbetungsabend mit Lobpreis-Heuberg in Böttingen

Am Freitag, 23. Februar, fand in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg von der Gruppe „Lobpreis-Heuberg“ ein Anbetungsabend in der Pfarrkirche Böttingen statt.

Drei bis vier Lobpreisabende werden seit 2018 jedes Jahr durch die Band angeboten.

Bereits zum zweiten Mal haben die aktuell 11 Musiker und Sänger/Sängerinnen seit ihrer Gründung 2018, eine mit viel Musik begleitete, eucharistische Anbetung angeboten.

Der Abend war geprägt von modernen Lobpreisliedern, vielfältiger Instrumentenbesetzung und mehrstimmigen Gesängen. Es war ein sehr gut besuchter Abend mit etwa 100 Besuchern.

Eröffnet wurde der Abend mit dem Friedensgebet des Heiligen Franz von Assisi, gefolgt von fetzigen Lobpreis-Liedern, welche die Gläubigen direkt zum Mitsingen bewegt haben.

Pater Martins setzte die Monstranz aus, um die eucharistische Anbetung zu beginnen. Die anwesenden Geistlichen: Pater Ankit, Pater Martins und Pater Antony der Claretiner vom Dreifaltigkeitsberg, standen zur Einzelsegnung, Beichte und persönlichen Gebetsanliegen bereit. Viele der Gläubigen nahmen diese Dienste gerne in Anspruch.

Der Abend war geprägt von berührender Musik, Gebet, Zeit, um zur Ruhe zu kommen, persönliche Fürbitten auszusprechen und endete um ca. 21 Uhr mit einem Schlusslied zur Gottesmutter Maria.

Damit die Besucher möglichst viel der Atmosphäre aus der Anbetung mitnehmen konnten, klang der Abend dieses Mal ganz still und ohne gemütliches Beisammensein aus.

Der nächste Lobpreisabend ist für den 26. April um 19 Uhr in Böttingen geplant.

Der Abend wird dann wieder gefüllt sein mit moderner, fetziger Lobpreismusik, Gebet und anschließendem Austausch, zu welchem die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg herzlich bereits heute einlädt.

Weitere Informationen zu Lobpreis-Heuberg gibt es im Web unter www.lobpreisen.com, oder Instagram unter lobpreis-heuberg.