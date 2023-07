Als Abschluss in die Bodenseeregion

Als Abschluss vor den Ferien startete der Kirchenchor einen Halbtagesausflug in die Bodenseeregion.

Pünktlich und fast vollzählig machten wir uns auf zur Fahrt nach Horn. Selbstverständlich ließen wir es uns nicht nehmen, in der Kirche St. Johann in Horn einige Lieder zur Ehre Gottes sowie zur Muttergottes zu singen. In der Gartenwirtschaft vom Hirschen in Horn, wurde danach eine Kaffeepause eingelegt. Pünktlich ging die Weiterfahrt nach Öhningen weiter.

Wie der Zufall es so wollte, fand eine standesamtliche Trauung statt und sporadisch hat der Kirchenchor, ohne Noten, dem Brautpaar ein Ständchen gesungen. Danach folgte eine sehr interessante Führung in der ehemaligen Augustiner Chorherrenstiftskirche St. Hippolyt und Verena in Öhningen.

Diese ehemalige Stiftskirche wurde erbaut um 1620 unter Fürstbischof Jakob Fugger von Konstanz Saalkirche aus der späten Renaissance. Die barocken Altäre stammen aus dem Jahre 1680. Renoviert wurde die Stiftskirche 1973 bis 1975.

Zum Abschluss des Tages fand in Gailingen, im Weingut Zolg, eine Weinprobe mit einem sehr guten Vesper statt, das auf Rädern serviert wurde. Die Lachmuskeln kamen durch die charmante Weinprobenführung durch den Besitzer nicht zu kurz. Die gemütlichen Stunden vergingen wie im Fluge. Für alle Teilnehmer war es ein gelungener und stressfreier Nachmittag und Abend. Bedingt durch Corona waren solche Treffen lange Zeit nicht erlaubt.