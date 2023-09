Allerhand geboten — kreativ, spannend und sportlich

Die Ferien sind vorbei und damit auch das Renquishausemer Kinderferienprogramm. Wir blicken auf zehn tolle Tage mit spannenden, lustigen, sportlichen und kreativen Programmen zurück.

Zum Auftakt des Kinderferienprogramms stand am 28. Juli ein Besuch auf dem Bauernhof bei Familie Schilling an. Im Jugendraum gab es wie jedes Jahr einen Kino–Mittag für kleine und große Film–Fans und auch wieder einen kreativen Bastelmittag — nicht nur für Mädchen! In der Bücherei konnten viele neue Bücher und Spiele angeschaut und bespielt werden.

Josef Schilling organisierte unseren Kindern eine Besichtigung im Klinikum Tuttlingen. Die Kinder durften unter anderem OP–Kleidung anziehen, Rollstühle und Gehstöcke ausprobieren, Babypuppen wickeln, Wund–Tattoos auf die Haut kleben und auch Verbände anlegen.

Etwas Sportliches wurde in der Ferienmitte in der Turn–halle geboten: beim Zirkus–Workshop war von Jonglieren bis zur Akrobatik allerhand dabei. Der Narrenverein machten mit den Renquishausemer Kinder einen Ausflug zum Schloss Sigmaringen. In Prinzessinnenkleidern, mit Schwertern und anderen Utensilien konnten sich die Kinder in einer anderen Zeit wiederfinden.

Insgesamt zwanzig Kinder haben sich zur Betriebsführung der Meisterbäckerei Schneckenburger angemeldet. Wir durften allerlei aus Brezel–Teig formen, in der Konditorei verschiedenste Köstlichkeiten probieren und sogar Brot–Tester sein.

Anfang September lud die Feuerwehr zu einem Mittag „Rund ums Wasser“ ein. Die Kinder erhielten unter anderem eine Brandschutz–Einführung, durften mit dem Wasserschlauch spritzen, mit Gurten klettern und natürlich das Feuerwehrauto begutachten.

Wie jedes Jahr gab es auch einen Kinderbibelnachmittag mit anschließender Andacht mit Pastoralreferentin Jutta Krause.

Ein großer Dank gilt allen Vereinen, Verantwortlichen und Mithelfenden für die tolle Gestaltung der einzelnen Programmpunkte. Bilder sind demnächst auf der Homepage der Gemeinde zu finden.