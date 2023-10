„Aldinger Spatzen“ nehmen am Diözesanen Kinderchortag teil

Zum ersten Mal nahm der Kinderchor ,,Die Aldinger Spatzen“ am diözesanen Kinderchortag am 30. September in der Rottweiler Stadthalle teil. Dieser stand unter dem Motto,,Lebendige Kirche braucht Musik“.

Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche „Auferstehung Christi“ begann die Veranstaltung. Weihbischof Gerhard Schneider hielt die Messe und betonte, wie wertvoll es sei, Teil einer Gemeinschaft zu sein und dass ein Chor eine ganz besondere Gemeinschaft sei.

Im Anschluss gab es ein Mittagessen, um gestärkt für die zahlreichen Mitmachangebote und Workshops zu sein. Der Abschluss bildete ein Mitmachkonzert in der Kirche.

Insgesamt waren über zwanzig Kinderchöre mit rund 500 Teilnehmer aus ganz Württemberg für den Diözesanen Kinderchortag in Rottweil angereist. Die Aldinger Spatzen waren einhellig der Meinung, dass es eine tolle Veranstaltung gewesen ist.