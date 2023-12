Weihnachtskonzert in Aldingen am dritten Advent

Der Katholische Kirchenchor St. Marien und der Kinderchor Aldnger Spatzen laden auf den dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr zum Weihnachtskonzert in die katholische Kirche St. Marien in Aldingen ein.

„Wie in den vergangenen Jahren wollen wir uns wieder miteinander auf das Weihnachtfest einstimmen und gemeinsam Weihnachtslieder singen“, heißt es in der Ankündigung des Kirchenchors. Dieser Abend soll Ruhe und Besinnlichkeit in die doch oft so hektische Vorweihnachtszeit bringen. Mitwirkende sind der Kinderchor Aldinger Spatzen, der Kirchenchor St. Marien, Aldingen, Theresia Zepf (Orgel), Ivan Sentyshchev (Akkordeon) und Natalia Sentyshcheva (Keyboard und Leitung).

Im Anschluss bietet der Kirchenchor Gebäck und Punsch zum gemütlichen Beisammensein an.