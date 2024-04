Von Katzen, Hamstern und Co.

Rund 100 neue Bücher zum Thema Tiere aus aller Welt werden am kommenden Samstagnachmittag, 6. April, werden ins Regalder Buchbox gestellt, mit dabei sind unter anderem folgende Bücher: Großer Atlas des Tierlebens, Die Tiere unserer Welt, drei Bände, Neues Tierlexikon in Farbe, Lebendige Wildnis, Enzyklopädie der Tiere, Gefährliche Meerestiere, Tierzauber Südamerikas, Babys der Wildnis, Heinz Sielmann: Expeditionen ins Tierreich, oder Fotoatlas der Vögel. Und viele weitere Bücher über: Katzen, Der Mops, Setter und Pointer, Hamster, Hunde, Pferde, Vögel, Magyar Vizsla, Bienen, Kaninchen, Rennmäuse, Meerschweinchen, Retriever, Wale und Delphine, Schmetterlinge, Der Wolf, Falken und Habichte. Welpenerziehung, Tierkinder, Tagebuch einer Gänsemutter und viele andere. Für Kinder: Viele Tierbücher, auch Bilderbücher mit festen Blättern.

Achtung Krimifans: Ebenfalls am Samstag, 6. April, werden zwischen 14 und 15 Uhr auf extra Tischen etwa 100 Krimis und Thriller angeboten beispielsweise von Stephen King, Karin Rose, Jilliane Hoffmann, Daniel Holbe, ROBB, Lisa Jackson, Elizabeth George, Cody McFadyen, Don Winslow, Adler-Olsen, Henning Mankell, David Baldacci. Joy Fielding, Nele Neuhaus und weitere. Außerdem zehn historische Krimis und 20 regionale Krimis, wie von Rita Falk (fünf Bände), Jean-Luc Bannalec (sechs Bände), Klüpfl/Kobr, Ummenhofer/Riekhoff und andere Man kann einfach hingehen, Interessantes entdecken und mitnehmen, was gefällt - natürlich kostenlos.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957, Rita Rechlin 07424/85002.