Viele Geschichtsbücher in der Aldinger Buchbox

In der Buchbox gibt es am kommenden Samstagnachmittag, 30. März, viele neue Bücher zum Thema Geschichte, wie zum Beispiel Das Mittelalter, Kolumbus, Die Menschen der Steinzeit, Die Französische Revolution, Frankreichs fremde Söhne , Zeugen unserer Vergangenheit, Schauplätze der Geschichte, Großer Atlas zur Weltgeschichte, Illustrierte Geschichte des deutschen Kaiserreichs, des dritten Reiches (zwei Bände), Preußen ohne Legende, 500 Jahre Protestantismus, Die Drachenflotte des Admirals Zeng He´, Sebastian Haffner: Anmerkungen zu Hitler, Hitlers Kriegsmaschinerie, Der Sekretär Martin Bohrmann, Bis alles in Scherben fällt, Jürgen Thorwald: Die große Flucht, Benjamin Hett: Eskalationen, Die Heimfahrt der U 720, Volker Ulrich: Acht Tage im Mai, Britische und amerikanische Panzer des 2. Weltkrieges, Atlantik 1943, Danziger Bucht 1945, Flucht über die Ostsee 1944/45. 10 Bücher speziell über Ostpreußen -Geschichte, Porträt, Die letzten Tage, Der Kampf um Ostpreußen und viele andere. Extra Angebot: Die Zeit - Das Lexikon in 20 Bänden Deutsches Wörterbuch. Zeit Verlag 2005. Einwandfreier Zustand, wie neu. Wer daran Interesse hat, ruft bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).