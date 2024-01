Vernissage „Querschnitt“ mit Gerlinde Haisch

Die Ausstellungseröffnung „Querschnitt“ mit Werken von Gerlinde Haisch beginnt am Sonntag, 4. Februar, um 14.30 Uhr im Café des Seniorenzentrums Aldingen. Die Arbeiten können käuflich erworben werden, für Kaffee und Kuchen sorgt der Freundeskreis.

Haisch wurde in Aldingen geboren. Seit ihrer Jugend beschäftigt sie sich mit der Malerei. Sie besuchte verschiedene Kurse im In- und Ausland für gegenständliche und abstrakte Malerei in Acryl und Aquarell und ist Mitglied im Kunstverein Trossingen sowie im Kunstkreis Spaichingen.

Laut Ankündigung nahm die Künstlerin mit ihren Bildern an zahlreichen Ausstellungen teil, unter anderem in der Bundesakademie KV Trossingen, im Museum Seitigen-Oberflacht, bei der Kreissparkasse und Volksbank. Neben ihrer Malerei besuchte sie ebenfalls viele Kurse im kreativen Gestalten mit Ton. In ihrem Atelier gestaltet sie Figuren, Schalen, Kugeln und vieles mehr.