Verein „Für Aldingen Aixheim“ ist gegründet

Die FAA (Für Aldingen Aixheim) hat Mitte Oktober einen Verein gegründet. Zahlreiche Interessierte bezeugten dies im Tagungsraum des Hotels Aurelia. Elf der 13 Gründungsmitglieder waren anwesend und wählten den Vorstand, bestehend aus dem Ersten Vorsitzenden Stefan Bacher, Zweitem Vorsitzenden Peter Keller, Kassiererin Birgit Keil sowie Schriftführerin Patricia Springer. Alle Personen wurden einstimmig gewählt und auch die Satzung wurde einstimmig beschlossen.

Die FAA, aktuell mit drei Personen im Gemeinderat vertreten, ist eine parteilose Bürgergruppierung, die sich für ein lebendiges, zukunftsfähiges Aldingen und Aixheim einsetzt. Sie ist jederzeit offen und ansprechbar für die Anliegen der Aldinger und Aixheimer und möchte sich dafür, frei von Parteiinteressen, einsetzen. Aus den anwesenden Gästen entschieden sich gleich einige für einen Beitritt. Weitere Beitrittserklärungen für Interessierte sind jederzeit über die Vorstandschaft zu erhalten. Der Mitgliederbeitrag beläuft sich auf drei Euro pro Monat.

Stefan Bacher berichtete im Anschluss an die Formalitäten der Vereinsgründung von der aktuellen Lage in Aldingen und Aixheim. Im Wesentlichen sprach er die Themen Finanzen und Prioritätenliste an sowie eine mögliche Bürgergesellschaft für Aldingen-Aixheim. Gerade eine solche wird von der FAA im Zusammenhang mit neuen Finanzierungsformen bereits seit mehreren Jahren befürwortet.

Es entwickelte sich eine rege Diskussion. Die FAA hat viele Aufträge erhalten und Anregungen mitgenommen. Immer wieder wurde betont, dass die Bürgerinnen und Bürger von Aldingen und Aixheim sich mehr Teilhabe und Transparenz wünschen sowie eine belebte Ortsmitte. Die Einwohner aus beiden Gemeinden beschäftigen auch die Themen aus Umwelt und Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise gefordert, für Ausgleichsflächen zu sorgen, wenn an aufgrund von Bauvorhaben Grünflächen verschwinden. Dies müsse weitere Kreise ziehen und dürfe nicht mit einigen Solarpaneelen auf dem Dach abschließen. Weitere Themen waren unter anderem der Ausbau der Nahwärme und Glasfaser, die Verkehrssituation, die ärztliche Versorgung, der Bedarf einer Tagespflege oder die Gastronomie.