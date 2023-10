Aldingen

Unfall am Kreisverkehr in Aldingen

Aldingen / Lesedauer: 1 min

Eine Autofahrerin hat am Dienstag an der Ortseinfahrt Aldingen beim Einfahren in den Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen verloren und anschließend einen Unfall verursacht.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 10:20 Von: sz