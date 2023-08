Aldingen

Unbekannte werfen Holzscheite gegen Eingangstür und Hauswand

Aldingen / Lesedauer: 1 min

Zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden in noch unbekannter Höhe ist es in der Nacht auf Freitag in der Straße „Schneckenbühl“ gekommen.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 12:56 Von: Schwäbische.de