TV Aixheim dreht das Spiel nach der Pause

Aldingen / Lesedauer: 8 min

Der TV Aixheim (grüne Trikots) dreht einen Pausenrückstand und gewinnt gegen Weinstadt II. (Foto: Wilhelm Bartler )

Der TV Aixheim hat in der Pause seine Kräfte mobilisiert und in der Landesliga nach Pausenrückstand gewonnen. Und auch die anderen Handball-Teams aus dem Landkreis Tuttlingen zeigten mit mehr oder weniger Erfolg vollen Einsatz in denüberbezirklichen Ligen.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 20:42 Von: Simon Schneider