Tobias Kammerer zeigt Glasskulpturen und Malerei

Tobias Kammerer aus Rottweil- Hausen stellt ab Samstag, 9. März, Glasskulpturen und Malerei in der Galerie im Altbau, in Aldingen aus. Vernissage ist um 17 Uhr. Die Einführung übernimmt Matthias Graf-Hetzler. Tobias Kammerer zeigt mittels einer Präsentation auch einen Querschnitt durch sein Schaffen.

Kammerer arbeitet und wohnt auf dem Hofgut Oberrotenstein in Hausen bei Rottweil, wo auch sein Skulpturengarten öffentlich zugänglich ist. Für monumentale Glasskulpturen und zeitgenössische Kirchenausgestaltungen steht der Künstler. Jüngst hat er im Bereich Glasskulpturen neue Akzente gesetzt und im Vergleich zu seinem Skulpturengarten kleinere Skulpturen geschaffen, die in der Ausstellung in Aldingen zu sehen sind. Sie sind aber nicht weniger farbintensiv und sorgen je nach Lichteinfall für ein ganz besonderes Farbenspiel. Kammerers Bildsprache ist dynamisch und harmonisch zugleich; in der geschwungenen Linie zeigt sich seine malerische Handschrift. Mit lockerer Hand setzt er Farbsignale - sei es auf dem Papier, auf der Leinwand, an der Wand oder auf dem Glas.

Ausstellung