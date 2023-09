Aldingen

Tiere und Natur in der Aldinger Buchbox

Aldingen / Lesedauer: 1 min

In der Buchbox Aldingen gibt es ab Samstagnachmittag, 23. September, circa 100 neue Bücher zum Thema Tiere und Natur, zum Beispiel: Das Reh in der Kulturlandschaft, Wege, Wild und Wechsel, Die Wildsauen, Enzyklopädie der Tiere, zwei Bände, Das moderne Tierlexikon, zwölf Bände, Naturparks in Deutschland, Mein Leben mit Geparden, Ein Leben für die Schafe.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 12:21 Von: sz