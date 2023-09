Aldingen

Seniorenzentrum „Im Brühl“ stellt seine Bilder des Fotowettbewerbs „Vielfalt“ aus

Aldingen

Auch dieses Bild einer Fahrradrikscha hatte das Seniorenzentrum eingereicht. (Foto: Seniorenzentrum „Im Brühl“ )

In Kooperation mit dem Fotostudio „Sabi & Ben Fotografie“ in Aldingen hat das Seniorenzentrum „Im Brühl“ nach eigenen Angaben am Fotowettbewerb „Vielfalt“ teilgenommen — zwar ohne Erfolg, aber mit viel Spaß. Die eingereichten Bilder sowie Fotos, die im Rahmen des Jahresfestes entstanden sind, werden vom Fotostudio in einer Ausstellung präsentiert.

14.09.2023