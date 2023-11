Schwerpunkt Religion in der Aldinger Buchbox

In der Buchbox Aldingen gibt es am Samstagnachmittag, 4. November, neue Bücher mit dem Schwerpunkt Religion. So gibt es zum Beispiel Die Bibel ‐ edle Ausgabe mit Bildern von Sieger Köder, 1000 Fragen an die Heilige Schrift, Die Welt des Christentums, Der Kelch des Zorns (über Dietrich Bonhoefer, Von heiligen Menschen, Matthias Kröger: Im religiösen Umbruch der Welt, Erwin Teufel: Ehe alles zu spät ist, Bernhard Höring: Meine Erfahrung mit der Kirche, Karl Lehmann: Es ist Zeit an Gott zu denken, Margot Käßmann: Das Zeitliche segnen, Heiner Geißler: Was würde Jesus heute sagen, Hans Küng: Der Islam, Das Judentum, Sieben Päpste, Ewiges Leben, Tilman Nagel: Geschichte der islamischen Theologie, Ulrich Rudolph: Islamische Philosopie. Und weitere Bücher von Anselm Grün, Jörg Zink u.v.a. Bildbände: Religionen visuell, Religionen der Welt, Und die Bibel hat doch recht, Das große Marienbuch Das Land der Bibel erleben, Kunstbücher: Balthasar Neumann, Schätze deutscher Kunst, Michelangelo, Der Isenheimer Altar, Der Mömpelgarder Altar, Kathedrale von Straßburg, Münster von Konstanz, Franz von Assisi. Und für Kinder: Bibelbilderbuch, Kindergebete, Meine erste Kinderbibel.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt bei Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).

Gesucht werden Krimis von Peter Robinson, Ethan Cross, Lars Kepler, Daniel Silva und das Buch von Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg. Bitte anrufen, es kann auch abgeholt werden.