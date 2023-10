„Wir brauchen 33 Prozent,“ so hat Bürgermeister Ralf Fahrländer den Vortrag der Deutschen Glasfaser zum Ausbau des Breitbandnetzes in Aldingen und Aixheim kommentiert. Im Rahmen der BIT (Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen) stellte der Netzbetreiber aus Borken sein Angebot dem Gemeinderat vor. Einstimmig wurde dieses von den Räten angenommen, nun fehlt nur noch das Drittel in der Bevölkerung, die auf ein schnelles Netz umsteigen will.

Schnelles Internet für Aldingen und Aixheim

Es war das Hauptthema der Gemeinderatssitzung: Schnelles Internet für Aldingen und Aixheim. Isabell Scherer von der Deutschen Glasfaser erläuterte, wie es gehen kann, ohne dass es die Gemeinde etwas kostet. Eigenwirtschaftlicher Ausbau ist hier das Stichwort. Anschließend stimmte der Rat einem Kooperationsvertrag zum Ausbau des Gemeindegebietes mit Breitband zu. Und so soll es jetzt weiter gehen:

Als erstes wolle man prüfen, wie viel Infrastruktur vor Ort vorhanden ist. Immerhin wurden gerade in den letzten Jahren bei Erdarbeiten stets auch Leerrohre mit verlegt.

Dies könnte sich jetzt bei der Verlegung der Kabel auszahlen, auch wenn die Glasfaser nicht so tief eingebaut werden muss wie die bisherigen Kupferkabel. Das alte Netzwerk hat gleichzeitig aber auch keine Funktion mehr für das künftige Breitbandkonzept, denn Kupfer könne nur bis 500 Mbit/s weiterleiten, während mit Breitband 1000 Mbit/s angepeilt werden, wie Scherer betonte.

Ziel: 33 Prozent

Der nächste Schritt sei Information und Akquise, erklärte die Senior Managerin der Deutschen Glasfaser. Sind 33 Prozent erreicht, beginnt der Ausbau im Januar. Sternförmig sollen dann Aldingen und Aixheim schrittweise erschlossen werden. Für Haushalte, die ins Breitband wechseln wollen, wird es keine Anschlussgebühr geben, und der Weg ins Haus führt lediglich durch ein bleistiftgroßes Loch in der Mauerwand.

Ohne großen Diskussionsbedarf wurden im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung die Vergabe öffentlicher Aufträge für den Kindergartenausbau „Im Brühl“ und die Erdarbeiten zur Erschließung der „Lindengasse II“ in Aixheim durch gewunken. Das Gesamtvolumen beträgt knapp zwei Millionen Euro. Auch die Höhe der Zuschüsse für die Jugendarbeit nach den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde fand die gleiche einhellige Zustimmung wie die Erhöhung der Sitzungsgelder von 45 auf 60 Euro pro Veranstaltung.

Unstimmigkeiten gab es, als es um die Prioritätenliste anstehender Projekte für die nächsten Jahre ging. Aufgrund der angespannten Haushaltslage empfahl Bürgermeister Fahrländer keine weiteren Planungen in die Liste aufzunehmen. Unzufriedenheit herrschte dabei insbesondere in punkto Kanalsanierung, da diese, so Samuel Haller, schon seit Jahren geschoben werde.

Anregung von Stefan Bacher

Stefan Bacher von der FAA regte darüber hinaus an, dass man sie die Finanzplanung der kommenden Jahre mit aufnehme müsse, da in nächster Zeit „locker Projekte in Höhe von 25 Millionen Euro“ notwendig würden. Gleichzeitig empfahl er zu überlegen, wie man als Gemeinde Einnahmen generieren könne: „Die Gefahr ist groß, dass, wenn wir kein weiteres Türchen aufmachen können, in eine Spirale gelangen, wo Schulden vorprogrammiert sind.“ Konkrete Ideen gab er jedoch nicht an.

Bevor die öffentliche Sitzung zu Ende ging, gab Fahrländer noch bekannt, dass die Schwierigkeiten mit den Temperaturschwankungen bei Verbrauchern der Nahwärme kurzfristig behoben würden. Außerdem müsse man auf der B14 in den kommenden Wochen immer wieder mit Einschränkungen der Fahrbahn rechnen. Aufgrund des extrem trockenen und heißen Sommers habe der Borkenkäfer sich gut vermehren und Schaden am Holz anrichten können. Dies müsse nun entfernt werden. Die Arbeiten werden aller Voraussicht nach nicht zu Stoßzeiten des fließenden Verkehrs durchgeführt werden.

Für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger wird es zu den Themen: