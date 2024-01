Rekordzahlen in der Gemeindebücherei

Mehr als 30.000 Medien wurden in der Gemeindebücherei Aldingen 2023 ausgeliehen - so viel wie nie zuvor. „Man sieht einmal mehr, dass es sich gelohnt hat, mit der Bücherei in die Ortsmitte zu ziehen“, bilanziert Büchereileiterin Margarete Barth-Specht in ihrem Jahresbericht

Alles in allem liehen die Leserinnen und Leser im zurückliegenden Jahr 30.508 Medien aus, gegenüber 25.943 im Vorjahr. Spitzenreiter waren dabei klassische Bücher mit 18.231 Entleihungen, davon kommen 12.880 auf Kinder- und Jugendbücher. Hörbücher und Tonies folgten mit 7094 Entleihungen, DVDs mit 2096 Entleihungen sowie Brett- und Kartenspiele mit 1091 Entleihungen. E-Books wurden im Rahmen des Onleiheverbunds Biene 1996-mal herunter geladen.

Dass das Buch aus Papier trotz aller neuer digitaler Angebote so gefragt ist, freut Margarete Barth-Specht ganz besonders: „Vor allem im Kinderbuchbereich steht das gedruckte Buch nach wie vor für ein ganz besonderes Leseerlebnis, das kein Tablet oder E-Book ersetzen kann.“

Nach oben ging auch die Zahl der Büchereinutzerinnen und Nutzer mit insgesamt 1013 Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, verteilt auf insgesamt 654 Büchereiausweise. Die gesamte Zahl der Büchereibesuche liegt bei 11271 gegenüber 8086 im Jahr davor. Zwölf Schulklassen erkundeten die Bücherei - dazu kamen etliche Kindergartengruppen, die sich regelmäßig mit Bilderbüchern eindeckten.

„Wir sind zu dem geworden, was wir schon immer sein wollten“, so die Büchereileiterin, „ein kultureller und sozialer Treffpunkt für alle“. Dies wurde auch bei mehreren Veranstaltungen deutlich, die die Bücherei 2023 auf die Beine stellte - unter anderem die „Nacht der Bibliotheken“ oder die Kunstausstellung mit HP Maier.

In diese Richtung will die Bücherei auch 2024 weiter arbeiten - und setzt laut eigenem Bekunden dabei auf mehr Service: So gibt es seit Kurzem ein Rückgabesystem, das rund um die Uhr genutzt werden kann: „Die Zeiten, dass man während der Öffnungszeiten keine Zeit hat und deswegen dann den Rückgabetermin verpasst, sind jetzt vorbei“, betont die Büchereichefin.