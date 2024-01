Projektchor Aldingen sucht Sänger

Der Projektchor Aldingen startet im Januar in ein neues Projekt und hofft wieder auf eine zahlreiche Teilnahme der Sängerinnen und Sänger. Gesucht werden Sänger für die Tenor- und Bass-Reihen. Am Montag, 29. Januar, und am Montag, 5. Februar, gibt es jeweils um 20 Uhr im Bürgersaal im Alten Rathaus eine Schnupperstunde, in der auch Fragen beantwortet werden.