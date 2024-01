Aldingen

Postfächer in Aldingen aufgebrochen

Aldingen / Lesedauer: 1 min

Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen (Telefon: 07424/93180) entgegen. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter zwei Postfächer einer Packstation in der Nähe eines Discounters in der Hölderlinstraße in Aldingen aufgebrochen. Ob aus den Fächern etwas entwendet wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.