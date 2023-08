Neuer Lesestoff für die Aldinger Buchbox

Neuen Lesestoff gibt es im öffentlichen Bücherregal. Am Samstagnachmittag, 12. August, bietet die Buchbox Märchen–, Kinder– und Bilderbücher, Erzählungen und Gedichte an. „Es ist erschreckend zu hören, dass 30 Prozent der Neun– bis Zehnjährigen nicht richtig lesen (und sprechen) können. Es ist so einfach, in der Bücherei, der Schulbibliothek und zum Beispiel in der Buchbox Bücher zu bekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Hier kostet es nichts, jeder kann völlig unkompliziert und zu jeder Zeit hingehen und kann mitnehmen, was gefällt. Eltern und Großeltern sind aufgerufen für Bücher im Haus zu sorgen, vorzulesen und mit den Kindern über Bücher zu sprechen“, so die Organisatorinnen.

Auch deshalb gibt es am 12 August viele Märchen zum Beispiel von Grimm, Bechstein, Hauff und Andersen, Tausend und eine Nacht (zwei Bände) und Wilhelm Busch, die schönsten Bildergeschichten und Gute–Nacht–Geschichten.

Außerdem stehen Kinderbücher für Erstleser im Regal: Leserabe, -löwen, — piraten, -biene sowie das dicke Geschichtenbuch für Erstleser. Ausleihen können sich Kindr Das große Buch zum Lesenlernen und es gibt viele Kinderbücher für Sechs– bis Achtjährige, zum Beispiel Hexe Lilli, Der kleine Drache Kokosnuss, meine Freundin Conny und einige Bilderbücher für die Kleinen.

Die Erwachsenen können sich Erzählungen über die Liebe, Badische Geschichten, Geschichten für die Seele, zum Nachdenken, heitere Geschichten, Dorfgeschichten, Weisheiten einer Hundertjährigen, indische Weisheiten, Der kleine Prinz und Gedichte aussuchen, heißt es weiter.

Am Samstagnachmittag, 2. September, werden zwischen 14 und 15 Uhr zudem auf extra Tischen viele Schulbücher, zum Beispiel Biologie, Physik, Mathematik und Sprach– und Wörterbücher Englisch, Französisch, Latein und Spanisch, Lexika und Atlanten angeboten. „Man kann einfach hingehen und aussuchen, alles kostenlos“, heißt es weiter. Zu finden sind auch viele englischsprachige Bücher, zum Beispiel Games of Thrones, The Lord of the Rings und für Kinder drei Bücher von Geronimo Stilton.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher und Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg–Langmeier 7424/84957 (AB), Rita Rechlin 07424/85002 (AB).