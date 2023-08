Neue Bücher zum Schmökern in Aldinger Buchbox

Die Buchbox in Aldingen ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles ist kostenlos. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Ständig sind mehr als 100 Romane aller Richtungen, zahlreiche Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände verfügbar. Ab Samstag, 5. August, werden nachmittags rund hundert neue Bücher eingestellt.

Laut einer Mitteilung handelt es sich bei den neuen gedruckten Werken um neuere Geschichte, wie etwa Daten der Weltgeschichte, der große Atlas zur Weltgeschichte oder illustrierte Weltgeschichte sowie Geschichtsbücher zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Als Extraangebot haben die Verantwortlichen der Buchbox hunderte Perry Rhodan Hefte zurückbekommen. Wer sie haben möchte, kann sich melden. Kontakt: Elly Wagg–Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).