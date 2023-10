Aldingen

Neue Bücher über Autos und Sport

Am kommenden Samstagnachmittag, den 14. Oktober, geht es in der Buchbox um Autos und Sport, so gibt es Bücher über Traumautos der Welt, Die große Formel 1 Story, Geschichte des Automobils, Traumferrari für Sport und Reise, Bildbände: Ferrari, Renault, Toyota, 50 Oldtimer Magazine, Geschichte der Schifffahrt, Olympia 1960, 1964, 1988, Olympische Sternstunden 1960, 1964, 1968, Die Welt des Fliegens, Die deutsche Luftfahrt, Hans Jacobs: Pionierleben im Flugzeugbau, 2 Bände, Müller-Wohlfahrt: Mensch beweg Dich, Das große GU-Laufbuch, Der Fatburner, Fitness, Rückentraining, Biken für Frauen, Yoga, Tai-Bo für Könner u.

