Neue Bücher in der Aldinger Buchbox

Am Samstagnachmittag, 30. Dezember, kann man sich in der Buchbox mit Lesestoff für lange Winterabende eindecken. Es werden circa 100 ausgewählte Romane, Erzählungen, Gedichte neu ins Regal gestellt.

Mit dabei sind unter anderem: Charlotte Link: Das Haus der Schwestern, Wilde Lupinen, Die Rosenzüchterin, Maeve Binchy: Ein Haus in Irland, Im Kreis der Freunde, Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt, Pauo Coelho: Die Hexe von Portobello, Der Alchimist, Wladimir Kaminer: Russendisko, Militärmusik, Bernhard Schlink: Der Vorleser, Das Wochenende, Die Frau auf der Treppe, Rosamunde Pilcher: Wechselspiel der Liebe, Karussell des Lebens, Stephen King: tot, drei, schwarz, Jo Nesbo: Die Larve, Koma, Hjorth/Rosenfeldt: Der Mann, der kein Mörder war, Die Frauen, die er kannte, Carmen Korn: Zeiten des Aufbruchs. Und viele weitere von Simon Beckett, Jojo Moyes, Cody McFadyen, Elke Heidenreich und mehr. Und dazu: Erzählungen von der Alhambra, Schweizer Geschichten, Neue Sprüche von Manfred Rommel, Worte wie Stein von Saint-Exupery und viele Gedichte und Erzählungen.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Auskunft geben Elly Wagg-Langmeier 07424/84957 (AB) und Rita Rechlin 07424/85002 (AB).