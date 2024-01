Neue Bücher für Aldinger Bücherbox

In der Bücherbox Aldingen finden sich ab Samstag, 3. Februar, etwa 100 neue Bücher zum Thema Wellness und Fitness. Neben Büchern wird es auch Magazine und CDs geben.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert. Das Angebot kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und weiteres vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Als Kontaktpersonen stehen Elly Wagg-Langmeier (7424-84957) und Rita Rechlin (07424/85002) zur Verfügung.