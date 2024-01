Neue Ausstellung in der Galerie im Altbau in Aldingen

Jörg Bach und Albertrichard Pfrieger stellen ab dem Wochenende gemeinsam in der Galerie im Altbau in Aldingen aus. Die Eröffnung findet am Samstag, 20. Januar, um 17 Uhr statt. Gabriele Bauer wird in die Ausstellung einführen. Die Werke sind bis zum 3. März während den üblichen Öffnungszeiten jeweils vom Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr in Aldingen, Uhlandstrasse 32, zu sehen.

Laut Ankündigung fertigt Jörg Bach in zahlreichen Variationen und Größen überwiegend Skulpturen aus vierkantigem Stahlblech. Es sind große und kleine Wandobjekte, Boden- und Freiplastiken, naturbelassen, lackiert oder aus poliertem Edelstahl. Die Werke fallen auf durch ihre Verschlingungen oder Verknotungen, mal eher kugelartig, mal extrem langgestreckt. Die Windungen berühren sich nur beinahe und erreichen dadurch Leichtigkeit und Transparenz, heißt es in der Vorschau weiter.

Albertrichard Pfrieger widmet sich dagegen hauptsächlich der Malerei und Zeichnung. Seine künstlerische Vorgehensweise ist als impulsiv und spontan zu charakterisieren. Er möchte „so schnell wie möglich, so wenig wie möglich mit den klassischen Mitteln der Malerei oder Zeichnung erreichen“, schließt die Pressemitteilung.