Mannshohe Steinstelen und feine Radierungen

In der Galerie im Altbau in Aldingen werden die Werke der beiden Künstler Elke Roth und Helm Zirkelbach ausgestellt. Elke Roth, die vor allem mit Stein und Ton arbeitet, stellt mannshohe Steinstelen und lebensgroße, in der japanischen Raku-Technik gefertigten Tonfiguren aus. Mit ihren unregelmäßigen, wie zufällig aus dem Feuer entstandenen Oberflächen sieht man den Figuren das Wechselspiel der elementaren Kräfte Erde, Feuer, Wasser, Luft an. Elke Roth beschreibt die Arbeit so: „Ein wahres Spiel mit dem Feuer, das Material macht nicht immer genau das, was man erwartet und das ist das Spannende.“ Bei dieser Technik ist die Auseinandersetzung mit dem Material jedes Mal ein Wagnis, besonders bei der Größe des Objekts.

Passend zu den Figuren und Stelen hat Helm Zirkelbach seine Bilder ausgesucht. Der freischaffende Künstler hat sich seit den frühen Neunziger Jahren hauptsächlich der Radierung verschrieben. Bei dieser Technik wird die Zeichnung zunächst auf eine Stahlplatte aufgebracht und dann gedruckt. Am 5. November wird der Künstler seine Druckpresse in die Galerie nach Aldingen bringen, wo die Besucher die Möglichkeit haben, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Auch Elke Roth wird an diesem Sonntag anwesend sein und Fragen zu ihrer Arbeit beantworten.

Die Ausstellung ist noch bis Samstag, 11. November, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.