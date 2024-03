Literatur der Gegenwart in der Aldinger Buchbox

In der Aldinger Buchbox gibt es ab Samstagnachmittag, 9. März, circa 100 neue Bücher mit dem Schwerpunkt „Literatur der Gegenwart - von 1980 bis heute“, zum Beispiel Salman Rushdie: Die satanischen Verse, Harun und das Meer der Geschichte,Umberto Eco: Das Parfüm, Der Name der Rose, Die Insel des vorigen Tages, Amos Oz: Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, Isabel Allende: Fortunas Tochter, Paula, Martin Walser: Der Lebenslauf der Liebe, Ein fliehendes Pferd, Brandung, Dorle und Wolf, Jostein Gaarder: Die Frau mit dem roten Tuch, Sophies Welt, Das Kartengeheimnis, Haruki Murakami: Gefährliche Geliebte, Rafik Schami: Der Schaf im Wolfspelz, Erzähler der Nacht, Carlos Ruiz Zafon: Das Spiel des Engels, Der dunkle Wächter, Der Gefangene des Himmels. Und weitere Bücher von Jonathan Franzen, Bernhard Schlink, Monika Helfer, Juli Zeh, Roger Williamsen, Uwe Tellkamp, Ferdinand von Schirach, Paulo Coelho, Peter Härtling, Eugen Ruge, Alfred Andersch , Hannah Arendt, Uwe Timm u.v.a.. Und dazu Bücher von Literaturnobelpreisträgern: Günter Grass (1999): Die Box, Die Blechtrommel, Mein Jahrhundert, Im Krebsgang, Der Butt, Orhan Pamuk (2006): Rot ist mein Name, Mario Vargas Llosa (2010): Die geheimen Aufzeichnungen, Gabriel Garcia Maquez (1982): Die Liebe in den Zeiten der Cholera, Die Abenteuer des Miguel Littin, William Golding (1983):Herr der Fliegen, Der Turm der Kathedrale, Nadine Gordimer (1991): Niemand der mit mir geht und viele andere.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt bei Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), oder Rita Rechlin, Telefon 07424/85002.