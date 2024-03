LBU tritt erstmals bei Aldinger Gemeinderatswahl an

Aldingen

LBU tritt erstmals bei Aldinger Gemeinderatswahl an

Aldingen / Lesedauer: 2 min

Die Bewerberinnen und Beweber der LBU Aldingen und Aixheim (von links): Susanne Schirmer, Elfriede Wagg-Langmeier, Annette Reif, Andrea Keller, Christian Dull, Helmut Brummer, Matthias Wonde, Nina Schmid, Serkan Keskin, Christine Lösch, Uwe Allgaier, Christoph Lösch. Nicht auf dem Bild: Carmen Beil und Güner Tufan. (Foto: LBU/Kallemei )

Erstmals tritt in Aldingen und Aixheim die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) bei der Gemeinderatswahl an. Bei ihrer Nominierungsversammlung nominierte die LBU 14 Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl am 9.