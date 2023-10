Klimagruppe lädt zum PV-Informationstag

Über die Vorteile einer privaten Photovoltaik-Anlage informiert die Klimagruppe Aldingen-Aixheim am Samstag, 14. Oktober, ab 10 Uhr in Aldingen, Ebenland 20. Interessierte können sich hierbei Tipps für die Praxis holen.

Steigende Strompreise und die Notwendigkeit, CO2 zu sparen, machen die Installation einer privaten PV-Anlage interessanter denn je. Allerdings tun sich viele Interessierte noch damit schwer, einen Einstieg in das komplexe Thema zu finden.

Neben Vorträgen und Informationen zu PV-Anlagen auf dem Dach bietet die Klimagruppe auch die Möglichkeit, sich an diesem Tag über sogenannte Balkonkraftwerke zu informieren. „Je nach Interesse der Besucher bieten wir an, eine Balkon-Anlage bei einem Workshop selber anzuschließen. Zudem unterstützen wir die Energie- und Verkehrswende in Aldingen auch dadurch, dass wir über das Laden von Elektro-Autos und auch aus eigener Erfahrung ganz allgemein über die E- Mobilität an einigen Beispielen und Fahrzeugen zeigen werden“, so die Initiatoren. Und da es der Klimagruppe generell um die CO 2 Bilanz der Gesamtgemeinde geht, erhalten alle Besuchenden, die zum Veranstaltungsort abgasfrei anreisen, ein Getränk kostenfrei.

Die Infoveranstaltungen finden am Samstag, den 14. Oktober ab 10 Uhr in Aldingen, Ebenland 20 statt. Je nach Interesse werden die Vorträge und Workshops bis ca 15 Uhr wiederholt.