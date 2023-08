Klimagruppe Aldingen–Aixheim ist weiterhin aktiv

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, sich über die Möglichkeiten zum Heizen mit Wärmepumpe im Bestandsbau informieren zu können, bieten die Aktiven der Klimagruppe dieses Jahr die Möglichkeit an sich über Photovoltaik–Solar–Anlagen zu informieren. Dazu ist ein „Tag der offenen PV–Anlage“ geplant. Der genaue Termin für die Info Veranstaltung steht momentan noch nicht fest, weil sich die Klimagruppe derzeit noch darum bemüht bei Fachbetrieben zusätzliches Anschauungsmaterial ausleihen zu können.

Am Infotag soll gezeigt und erläutert werden wie PV–Anlagen grundsätzlich funktionieren, welche Komponenten benötigt werden und welche Montagemöglichkeiten auf Hausdächern dafür besonders gut geeignet sind. Bei kleinen Vorträgen und vor allem beim Erfahrungsaustausch können sich Interessierte Infos, Anregungen und Tipps holen, wie sich jeder an der Energiewende beteiligen und somit seinen Beitrag für die Umwelt, die Klimaneutralität leisten und dabei auch noch den eigenen Geldbeutel schonen kann.

Der Klimagruppe ist es wichtig neutral und unabhängig von Marken und Vertriebsfirmen zu informieren und beraten zu wollen. „Wir wollen und werden keine PV–Anlagen verkaufen, sondern werden am Beispiel unserer eigenen PV–Anlagen die Vorteile aufzeigen um auch damit für ein klimaneutrales und lebenswertes Aldingen–Aixheim zu werben“, so die Initiatoren der Infoveranstaltung. Neben dem Austausch zur eigenen Stromgewinnung wird auch gezeigt, wie die Verkehrswende „weg vom Verbrenner — hin zum E–Auto“ gelingen kann.

Nach Zeiten von Lieferengpässen sind derzeit die PV–Solar–Komponenten kurzfristig verfügbar. Zudem gelten seit Januar 2023 wesentlich bessere gesetzliche Regelungen: die Begrenzung der Baugröße auf zehn kWp wurde aufgehoben, die Nutzung des eigenen Stroms ist jetzt steuerfrei und als weiterer Anreiz, neue private PV–Anlagen zu installieren, fällt die bisherige Mehrwertsteuer von 19 Prozent weg.

Auch Informationen, zu dem Thema „kleine PV — Solar -Anlagen wie sie derzeit als Balkonkraftwerke im Handel angeboten werden, soll es ebenfalls durch die Klimagruppe geben. Bei entsprechendem Interesse können Workshops zur Selbstmontage durchgeführt werden.

Wer sich schon jetzt für das Thema interessiert, Fragen dazu hat und den Termin per Mail erfahren möchte, kann sich schon jetzt an die Klimagruppe wenden an