Kinderferienwoche beginnt am Donnerstag

Die Kinderferienwoche der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen findet auch dieses Jahr wieder in der ersten Sommerferienwoche, von Donnerstag bis Mittwoch, im Aldinger Pfarrgarten statt. Diakonin Karin Pohl und ein großes Team freuen sich auf mehr als 150 junge Menschen, die einen der begehrten Plätze für die Kinderferienwoche ergattern konnten. Die meisten davon kommen aus Denkingen, Aldingen und Frittlingen. Es gibt noch wenige freie Plätze: Anmeldungen sind möglich über die Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde: www.aldingen–evangelisch.de

Nicht nur für Kinder ist die Ferienwoche laut Mitteilung des Veranstalters ein Highlight. Insgesamt 50 Jugendliche und Erwachsene sind auch in diesem Jahr engagiert bei der Organisation und Durchführung dabei. Manche nehmen Urlaub oder verzichten auf einen Teil ihrer Sommerferien, um sich in unterschiedlichen Teams und Kleingruppen einzubringen.

„David — vom Schafhirten zum König“ lautet das diesjährige Thema der Kinderferienwoche. Auf die Kinder der 1. bis 5. Klasse warten Spiele, spannende Geschichten aus der Bibel, ein Geländespiel im Wald, eine Übernachtung auf dem Bauernhof und anderes mehr.

Eines der Highlights ist das Musical der Kinderferienwoche, welches anlässlich eines Familiengottesdienstes vor mehreren Hundert Besuchern in der Erich–Fischer–Haller in Aldingen aufgeführt wird. Es beginnt am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das anschließende Mittagessen mit Lasagne vom Trossinger Nudelhaus wird ein Unkostenbeitrag erbeten.