Katzenrettung in Aldingen

Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr Spaichingen am Donnerstag, 5. Oktober, nach Aldingen alarmiert. Nachdem die Aldinger Kräfte die Lage erkundet hatten, entschlossen sie sich, die Drehleiter aus Spaichingen nachzualarmieren. An der Einsatzstelle eingetroffen, konnte eine Katze hoch oben in einer Baumkrone aufgefunden werden. Die Katze war verängstigt und durch eine Verletzung angeschlagen. Aus diesem Grund entschieden sich die Einsatzkräfte, eine Rettung über die Drehleiter beziehungsweise tragbare Leiter durchzuführen. Es bedurfte mehrerer Anläufe der Rettung, bis die Katze dann schlussendlich gerettet und der glücklichen Besitzerin übergeben werden konnte.