Aldingen

In eine Uhrenfabrik eingebrochen und Messing-Rohware entwendet

Aldingen / Lesedauer: 1 min

Im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14 Uhr, sind unbekannte Täter in die Stanzerei einer Uhrenfabrik in der Brunnenstraße im Gewerbegebiet nahe dem Kreisverkehr an der Trossinger Straße eingebrochen und haben daraus Messing-Rohware, sogenannte Messing-Coils, im Wert von rund 20. 000 Euro entwendet.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 12:41 Von: sz